Uma jovem de 26 anos foi presa na noite de sexta-feira (dia 22), acusada de tráfico de drogas, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em frente à Unidade Operacional de Caiçara, no município de Piraí.

A abordagem ocorreu por volta das 21h45, como parte da Operação Canis Pugnax, conduzida pelo Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ). O ônibus que fazia a rota São Paulo/SP – Vitória/ES foi parado para vistoria. No bagageiro externo do veículo, as cadelas K9 Cacau, Faísca e Serena, especialistas em detecção de drogas, armas e munições, indicaram positivamente para a presença de ilícitos em uma das malas.

Após consulta ao mapa de viagem, verificou-se que a bagagem pertencia à passageira da poltrona 37. Conduzida à fiscalização, a jovem acompanhou a abertura da mala, onde foram encontrados, em um fundo falso, 49 invólucros de haxixe.

Questionada pelos agentes, a suspeita declarou que recebeu a bagagem de presente de seu namorado em Cascavel, no Paraná, e que receberia R$ 3 mil pelo transporte até Vitória, no Espírito Santo.

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhada, junto com o material apreendido, à 94ª DP (Piraí) para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF