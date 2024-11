Um homem, de 23 anos, suspeito de estupro de vulnerável, foi detido por guardas municipais da Patrulha Escolar de Volta Redonda. Ele foi detido após a enteada dele, uma adolescente de 12 anos, relatar a funcionários de uma escola municipal que estava sendo vítima de tentativas de abusos e importunação sexual. O caso aconteceu na última segunda-feira (dia 25).

A aluna teria contado sobre episódios de assédio para uma professora e também para a diretora do colégio. Após a denúncia, o suspeito teria tentado retirar a adolescente da escola, causando tumulto e sendo necessária a atuação da Patrulha Escolar.

Depois da chegada dos guardas municipais, o suspeito teria tentado deixar o local, mas acabou sendo detido pelos agentes. O pai da aluna também foi chamado na unidade escolar e todos foram conduzidos à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável e o suspeito ficará à disposição da Justiça. Uma medida protetiva em favor da menor foi solicitada contra o padrasto.

“Parabenizo a rápida resposta dada pelos agentes da Patrulha Escolar: GMs Lima, De Souza e Pires. Isso demonstra a importância do serviço e a confiança que a atuação dos agentes tem junto à comunidade escolar. O nosso objetivo é esse: oferecer segurança aos alunos, pais e funcionários das escolas, além de cuidar de todo o entorno do ambiente escolar”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, frisando que a Patrulha Escolar possui contato direto com as direções das instituições de ensino da cidade, e que o serviço é acionado através de WhatsApp, obtendo um rápido retorno no atendimento e agilidade na solução dos problemas.

