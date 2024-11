Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizam, nesta quinta-feira (dia 28), uma operação no município de Vassouras para prender um homem envolvido na morte de Thiago Amorim Navarro. A vítima foi assassinada no dia 12 de janeiro deste ano, no distrito de Andrade Pinto, na Região Centro-Sul.

A operação conta com o apoio do Ministério Público do Rio (MPRJ) e tem como objetivo cumprir um mandado de prisão temporária contra o acusado, além de mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados a ele.

A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), incluindo o uso de helicóptero.