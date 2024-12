O pecuarista Antônio Lopes de Siqueira, de 73 anos, vencedor do prêmio de R$ 201,9 milhões da Mega-Sena, morreu na manhã de quarta-feira (dia 4), menos de um mês após conquistar a fortuna. A morte ocorreu durante um procedimento odontológico em uma clínica de Cuiabá (MT). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito no local e a causa exata da morte será investigada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Antônio Lopes ganhou o concurso 2795, realizado em 9 de novembro, acertando as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00. O prêmio foi retirado no dia 11 do mesmo mês e é considerado um dos maiores da história dos concursos regulares. Ele era o único vencedor do sorteio, levando o prêmio integral. A aposta vencedora foi registrada em uma lotérica de Cuiabá, e a probabilidade de acertar as seis dezenas era de 1 em 50.063.860.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está apurando as circunstâncias da morte.

Antônio Lopes era pecuarista e atuava no comércio de gado em Mato Grosso. Descrito como uma pessoa feliz e saudável, ele deixou quatro filhos. Segundo familiares, ele estava muito animado com a recente vitória e não apresentava problemas de saúde.

Foto: Agência Brasil