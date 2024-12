O governador Cláudio Castro participou, nesta quarta-feira (dia 4), da formatura de 842 novos policiais civis que concluíram o curso da Academia de Polícia Sylvio Terra (Acadepol). A cerimônia foi realizada pela manhã no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

“Estamos fazendo a maior reestruturação da história desde a redemocratização, com a renovação de pessoal das nossas polícias. Serão quase 3 mil policiais civis, cerca de 8 mil militares e mais 2 mil penais. Sabemos dos desafios que os aguardam, mas temos certeza que a energia e o comprometimento desses novos policiais são indispensáveis para manter a nossa força renovada. Desejo uma grande missão a todos”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Ao todo foram formados 394 investigadores, 315 inspetores, 71 técnicos de necropsia e 62 auxiliares de necropsia. O trabalho de formação simboliza o contínuo reforço de profissionais que auxiliarão o serviço investigativo em todo o estado.

Em despacho publicado em outubro deste ano, o governador autorizou mais 1.588 vagas para inspetor de polícia no concurso em andamento, com as aulas iniciando em fevereiro.

“Com o ingresso de todos os agentes, ao final destas turmas, teremos um aumento de 43% no efetivo em relação a antes dos concursos. Corrigimos um abismo, um déficit histórico para a nossa instituição, que estava há mais de dez anos sem concurso”, disse o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

