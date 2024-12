Uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) permitirá que 40 pessoas com deficiência (PCDs) participem do processo seletivo do Programa Incluir 2024 CSN. As vagas são para bolsistas em um curso de qualificação teórica na área industrial, com foco em logística.

Na próxima quarta-feira, 11, uma reunião será realizada entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), representantes da CSN e entidades parceiras de Volta Redonda. O objetivo é apoiar os interessados no processo de inscrição.

O curso é destinado a PCDs com mais de 18 anos. Pessoas com deficiência a partir de 17 anos, que completarão 18 anos até agosto de 2025, também poderão se inscrever.

As vagas são para o cargo de Operador Siderúrgico, com ênfase em logística, e carga horária total de 528 horas. O curso capacitará os profissionais para desempenharem funções nas áreas operacionais, de suporte e logística na indústria, de acordo com a legislação vigente e as normas internas da CSN.

Pré-requisitos:

• Laudo médico atualizado com a CID (Classificação Internacional de Doenças) referente à deficiência;

• Disponibilidade de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã ou tarde (a ser definido pela instituição formadora).

Conteúdo programático

Será realizada uma prova online com as seguintes disciplinas e conteúdos:

• Língua portuguesa: Leitura e interpretação de texto, sinônimos, antônimos, homônimos, pronomes pessoais, tipos de frases (afirmativas, interrogativas, exclamativas e negativas), ortografia e divisão silábica.

• Matemática: Identificação de números pares e ímpares, números primos, ordem crescente e decrescente, além de problemas envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.

Após a conclusão do curso, será fornecido certificado emitido pela ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), instituição responsável pelas inscrições, aplicação das provas, processo seletivo, matrículas e a promoção do curso de qualificação.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou a importância da parceria. “Mais uma vez, a parceria com a CSN vai beneficiar as pessoas com deficiência da nossa cidade. Estamos encerrando o ano com chave de ouro. Na próxima semana, vamos divulgar todos os detalhes sobre as inscrições”, afirmou o secretário.

Mais informações: www.csn.com.br/oportunidades.