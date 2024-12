O evento “Rua de Compras” terá sua última edição de 2024 no próximo domingo (dia 8), quando chega ao bairro Retiro, em Volta Redonda. Das 9h às 14h, o trecho da Avenida Sávio Gama entre a Avenida 13 de Maio e o Dourados Shopping estará fechado, para que os moradores do bairro e outras localidades possam fazer suas compras com mais comodidade, num clima de shopping a céu aberto, que terá ainda ações sociais, de saúde, esportes, lazer, cultura e gastronomia.

Parceria da prefeitura com a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), a “Rua de Compras” tem por objetivo fortalecer o comércio local e impulsionar o crescimento econômico da cidade. Diversas secretarias municipais estarão envolvidas, como as de Saúde (SMS), Assistência Social (Smas), Cultura (SMC), Educação (SME) e Fazenda (SMF), além da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e a Guarda Municipal (GMVR).

A “Rua de Compras” terá várias outras atrações. Às 10h, haverá a apresentação da Banda e do Coral Municipal de Volta Redonda, e o público também poderá conferir a tradicional Feira de Artesanato; exposição de motos e carros antigos; praça de alimentação com foodtrucks; brinquedos gratuitos para as crianças; e serviços de saúde como aferição de pressão arterial e HGT, além de atividades de educação continuada.

Além disso, a Tenda de Proximidade, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vai marcar presença na “Rua de Compras”, com a mascote Semopinho; a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) vai promover a conscientização sobre limpeza e organização urbana, com sua mascote Lixeirinha.

O assessor da prefeitura, Rogério Loureiro, lembra que o evento será uma ótima oportunidade para os consumidores anteciparem as compras de Natal. “É uma forma de incentivar o comércio local, incentivar o desenvolvimento econômico de nossa cidade. Com certeza, o público terá à disposição ótimas opções, com produtos de qualidade, e evitar a correria de última hora nas compras de Natal”, salientou.

Trânsito

Durante todo o evento, a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) estará presente para orientar os motoristas e garantir a segurança do público. Quanto ao trânsito, o trecho da Avenida Sávio Gama onde vai acontecer a Rua de Compras estará fechado para os veículos a partir da meia-noite de sábado para domingo, assim como o acesso à via pelas ruas Engenheiro Joaquim Cardoso, Sagres, do Ouro, Um, Dois, Valdir Sobreira Pires e Cabo Verde, e avenidas Pará, Amazonas, das Indústrias e Pastor Cesar Dacorso Filho. A reabertura está prevista para as 19h.

Os ônibus e demais veículos serão desviados pela Avenida Coimbra. Quem segue no sentido Niterói vai acessar essa via, paralela à Sávio Gama, pela Avenida 13 de Maio, por onde passarão os veículos no sentido contrário que seguem para o final do Retiro e Açude, entre outras localidades, seguindo novamente pela Avenida Sávio Gama.

Foto: Arquivo – Secom/PMVR.