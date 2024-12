Devido à situação emergencial no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que está com baixos estoques de sangue, a instituição localizada no Hospital São João Batista (HSJB) funcionará normalmente na segunda-feira, 23, das 7h às 13h, quando a administração municipal estará em recesso por conta do feriado de Natal. Os tipos sanguíneos que estão em estado crítico são o B+, O+ e O-.

O órgão vem coletando diariamente 14 bolsas, em média, e para manter os estoques em níveis satisfatórios são necessárias 25 bolsas diárias. O sangue coletado no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende o próprio Hospital São João Batista; o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de um hospital privado na cidade. E ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios.

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico-hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, lembrou que, mesmo sendo um dos períodos em que as unidades mais precisam manter o estoque ideal, devido à demanda por sangue, em especial dos serviços hospitalares, este é o período também no qual a população “esquece de doar”.

“Por isso, reforçamos para que aqueles que já são doadores, e estejam no período para nova coleta, retornem ao hemonúcleo; e para aqueles que nunca doaram, que possam iniciar esse gesto tão importante e que salva vidas”, pediu o coordenador.

A responsável pela captação de doadores do hemonúcleo, Cristina Teixeira, explica que a coleta de sangue é rápida e um ato de solidariedade. “É importante que as pessoas compareçam ao banco de sangue de forma sistemática e regular para que sempre tenhamos em estoque todos os hemocomponentes prontos para uso. Então, contamos mais uma vez com o apoio da população, que é sempre muito solidária, para que os estoques voltem a níveis satisfatórios”, solicitou Cristina.

Funcionamento da unidade

O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona no Hospital São João Batista, na Rua Nossa Senhora das Graças, número 235, bairro São Geraldo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é (24) 3512-8325.

Critérios para doação

Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário estar em boas condições de saúde; e não precisa estar em jejum.

As pessoas que se imunizaram contra a Covid-19 precisam esperar sete dias antes de fazer a doação. As mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações; e os homens, de dois meses.

Foto: Arquivo – Secom/PMVR.