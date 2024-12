A Polícia Rodoviária Federal está conduzindo nesta sexta-feira (dia 20) uma importante ação de fiscalização de veículos de carga na descida da Serra das Araras, em frente à Unidade Operacional da PRF, com o objetivo de garantir a segurança nas estradas e a conformidade dos veículos com as normas de trânsito.

A fiscalização, que conta com o apoio da CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra, está focada em diversos aspectos cruciais para a segurança viária, especialmente em um trecho desafiador como a Serra das Araras. Dentre os principais pontos de verificação estão a amarração de cargas; funcionamento dos freios; excesso de peso; tempo de direção dos condutores; e equipamentos obrigatórios.

Além do Grupo de Fiscalização de Trânsito da 7ª Delegacia da PRF, que possuem amplo conhecimento dos equipamentos, a fiscalização conta com um mecânico especializado em veículos pesados, disponibilizado pela concessionária para ajudar nas inspeções técnicas.

Durante a operação, os veículos que apresentarem qualquer tipo de risco à segurança viária, seja por falhas nos equipamentos ou por não atenderem às exigências legais, estão sendo retidos. Estes veículos precisam passar por regularização antes de poderem continuar suas viagens, garantindo que não representem perigo.

A ação faz parte de um esforço contínuo da PRF e da CCR para melhorar a segurança no trânsito e reduzir os riscos de acidentes envolvendo veículos de carga na região.

Foto: Divulgação/PRF