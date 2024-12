Em clima natalino, o Restaurante do Povo Irmã Ruth vai promover nesta terça-feira (dia 24), véspera de Natal, o seu cardápio especial em alusão à data. Centenas de pessoas poderão desfrutar de um almoço especial com comidas típicas desta época do ano, incluindo mix de folhas, salpicão natalino, arroz, feijão preto, pernil assado ao molho de abacaxi e farofa rica, além de pudim de chocolate como sobremesa. No mesmo dia, haverá ainda um lanche especial a partir das 13h, às 15h, pois não será servido jantar. O lanche contará com cachorro-quente, suco e mini panetone para a população.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando, ressaltou que a unidade tem desempenhado um papel importante para garantir a segurança alimentar e nutricional da população, oferecendo refeições de qualidade e acessíveis. “A equipe do restaurante preparou um cardápio especial de Natal para que todos possam ter um dia especial, desfrutando do espírito natalino com uma alimentação digna. Conforme orientação do prefeito Rodrigo Drable, nós trabalhamos continuamente para oferecer serviços de qualidade para os munícipes, incluindo as refeições. Dessa forma, incentivamos escolhas mais saudáveis, inclusivas e sustentáveis”, destacou Fanuel.

Anteriormente chamado Restaurante Popular, o Restaurante do Povo Irmã Ruth foi reaberto em abril deste ano, através de uma parceria da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A unidade já serviu dezenas de milhares de refeições.

Foto: Felipe Vieira