A CSN iniciou, nesta quinta-feira (dia 26), a capacitação de 82 mulheres contratadas pelo programa Capacitar Mulheres, com uma aula inaugural realizada na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), em Volta Redonda. A iniciativa promove a qualificação profissional em áreas técnicas da indústria, ampliando a inclusão e a igualdade de gênero em setores tradicionalmente dominados por homens.

As participantes do programa estão sendo treinadas em áreas como operação siderúrgica, operação de ponte rolante, ferroviário, elétrica e mecânica. A formação, que combina aulas teóricas e práticas, inclui módulos voltados para competências técnicas e uma trilha comportamental. A capacitação prática é realizada diretamente nos postos de trabalho da empresa, em parceria com a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), referência em educação profissional.

Após a formação, as mulheres atuarão nas unidades da empresa em Volta Redonda e Porto Real. O programa busca diversificar a força de trabalho e abrir caminho para a presença feminina na indústria pesada.

Desde sua criação, o programa Capacitar Mulheres já beneficiou mais de 1.100 mulheres em Volta Redonda e na região Sul Fluminense, oferecendo oportunidades de capacitação técnica e crescimento profissional. A ação é parte do compromisso da CSN com a responsabilidade social e a promoção de um ambiente de trabalho mais inclusivo.