Um grave acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (dia 26), em Volta Redonda, resultou na morte de um motociclista e deixou o carona gravemente ferido. A colisão aconteceu na Radial Leste, nas proximidades do acesso ao bairro Vila Americana, e foi registrada por câmeras de segurança da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Nas imagens, é possível notar o motorista de um carro realizando uma manobra proibida quando a motocicleta, conduzida por Leonardo Neves Maria Alves, de 29 anos, bateu na lateral do veículo. Com o impacto, o motociclista e o carona, um jovem de 20 anos, foram arremessados para o alto. Leonardo, natural de Vassouras e residente em Volta Redonda, morreu na hora. Já o carona foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, onde permanece internado e lúcido.

A perícia foi realizada no local do acidente e o corpo de Leonardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O motorista do carro, que não teve sua identidade revelada, realizou o exame de alcoolemia, que deu negativo para embriaguez.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Volta Redonda como homicídio culposo (sem intenção de matar).

O corpo de Leonardo Neves Maria Alves será sepultado nesta sexta-feira (dia 27) no Cemitério Portal da Saudade. O horário ainda não foi divulgado.

Foto: Reprodução