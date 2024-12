O Volta Redonda acertou com mais um reforço para a temporada 2025. O meia Chay, que pertencia ao Botafogo e estava no CRB, assinou contrato até o final da Série B.

O novo jogador do Esquadrão de Aço tem 34 anos e foi campeão da segunda divisão do Brasileirão por Botafogo e Cruzeiro em 2021 e 2022, respectivamente.

Chay iniciou sua carreira no Bonsucesso. Depois seguiu para o futebol da Tailândia. De volta ao Brasil, o meia defendeu Mogi Mirim-SP, America-RJ e Portuguesa, onde se destacou no Campeonato Carioca de 2021, marcando 5 gols em 13 jogos.

Em seguida, foi contratado pelo Botafogo. Chay foi peça importante na equipe alvinegra no acesso do clube para a Série A, somando 8 gols e 8 assistências.

No ano seguinte, o meia foi emprestado ao Cruzeiro, e ajudou a equipe mineira a conquistar o título da Série B e o retorno à elite do futebol brasileiro. Na sequência, atuou por Ceará, Guarani e CRB.

O presidente Flávio Horta vibrou com a chegada de Chay ao Voltaço. “Contou muito a vontade do atleta e de seu representante, Ricardo Mestreque, que entenderam a realidade do clube, se adequaram e optaram por acreditar no projeto. Chay é um jogador importante, que conhece as duas principais competições que iremos jogar e chega para somar ao elenco”, disse.

Em 2025, o Volta Redonda disputará o Campeonato Carioca e a Série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor de aço estreia no estadual no dia 11 ou 12 de janeiro, contra o Madureira, no estádio Conselheiro Galvão.