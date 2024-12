Ao longo de 2024, o Governo do Estado garantiu comida na mesa e mais dignidade para pessoas que vivem situação de vulnerabilidade social com a oferta de cerca de 12,6 milhões de refeições, por meio dos programas Restaurante do Povo, Café do Trabalhador e RJ Alimenta. Juntas, as iniciativas coordenadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, oferecem uma média de 53.450 refeições diárias.

– Dados são importantes para mostrar avanços e também a necessidade da contínua expansão dos nossos programas de alimentação e outras políticas sociais. Mas vale ressaltar que muito além de números, estamos falando de cidadãos fluminenses que tiveram acesso a uma comida nutritiva e de qualidade. Em 2025 continuaremos esse importante e necessário trabalho para atender aqueles que mais precisam – afirmou Cláudio Castro.

Restaurante do Povo

Principal ferramenta para o combate à fome no Rio de Janeiro, com 13 unidades em funcionamento, os Restaurantes do Povo já distribuíram mais de 6 milhões de cafés da manhã, almoços e jantares este ano. O programa oferece, por dia, cerca de 29 mil refeições em diferentes municípios fluminenses para a população, por valores simbólicos que variam de R$ 1,00 a R$ 3,50, de acordo com a localidade. São equipamentos em Nova Iguaçu, Bangu, Barra Mansa, Belford Roxo, Bonsucesso, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Central do Brasil, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda.

Na unidade recém-inaugurada em Nova Iguaçu, o equipamento público já faz a diferença para a população. Jorge Luiz, aposentado e morador das redondezas do Centro do município da Baixada Fluminense, está satisfeito com a comida servida. Por ter mais de 65 anos, ele não precisa pagar para se alimentar no local.

– Eu moro aqui perto, em Comendador Soares. Estou comendo grão de bico, salada, batata, feijão com arroz e frango. Está gostoso! Desde quando abriu a primeira vez frequento o restaurante. Aqui tem uma nutricionista muito boa! – elogia Jorge Luiz.

Café do Trabalhador

O Café do Trabalhador serviu mais de 4 milhões de refeições em 49 unidades durante o ano, para quem busca garantir a primeira refeição do dia por um precinho que cabe no bolso. A quantidade total diária é de 17.250 cafés/dia, por apenas R$0,50. Cada kit contém pão com manteiga, fruta, e café com ou sem leite. A execução do serviço é feita em parceria com as prefeituras em locais estratégicos de grande circulação de pessoas. Para conferir todas as unidades disponíveis, basta acessar o site https://www.rj.gov.br/secsocial/node/154.

RJ Alimenta

Com refeições ofertadas durante todo o dia, o RJ Alimenta opera por meio de Unidades Emergenciais de Assistência Alimentar destinadas a fornecer, de forma gratuita, café da manhã, almoço e sopa em sistema de quentinhas. Diariamente, são cerca de 7.625 refeições, totalizando mais de 2.5 milhões quentinhas em 2024 em cinco pontos de distribuição. São eles: na capital, Barreira do Vasco, Manguinhos e Jacarezinho; em Campo dos Goytacazes, Magé e Nova Iguaçu.

– O resultado da nossa secretaria em 2024 mostra o compromisso deste Governo no combate à fome, que foi a principal missão que recebi do nosso governador Cláudio Castro quando passei a integrar essa gestão. Este ano inauguramos três Restaurantes do Povo, incluindo a reforma de Petrópolis, além da ampliação do Café do Trabalhador que chegou à marca de 49 unidades. Vamos entregar muito mais em 2025 – disse a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Novidades para 2025

No próximo ano, ainda no primeiro semestre, o Restaurante do Povo de Madureira será inaugurado e o de Campos dos Goytacazes reformado. Mais unidades do Café do Trabalhador também devem ser entregues, fortalecendo ainda mais as políticas de combate à fome no estado.