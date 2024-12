Uma ação de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de segunda-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, resultou na prisão de um motociclista de 41 anos com mandado de prisão em aberto. Por volta das 18h, a equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF abordou uma motocicleta Harley-Davidson no km 233 da via, no sentido Rio de Janeiro, em frente à Unidade Operacional de Caiçara, em Piraí.

Durante a abordagem, os agentes realizaram as devidas consultas aos sistemas de segurança e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor, relacionado ao descumprimento de medida protetiva. Diante da situação, o motociclista recebeu voz de prisão e, em seguida, foi encaminhado à 94ª DP (Piraí) para o registro do cumprimento do mandado e os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF