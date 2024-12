A Caixa Econômica Federal realiza a partir das 20h desta terça-feira (31) o sorteio da Mega da Virada 2024, cujo prêmio está estimado em R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas. Este pode ser o maior prêmio da história do concurso, que está em sua 16ª edição. O valor mais alto já premiado foi de R$ 588 milhões, divididos entre cinco pessoas, no ano passado.

As apostas serão aceitas até às 18h e podem ser feitas em lotéricas credenciadas, pelo Internet Banking, pelos aplicativos Loterias Caixa e Caixa, além do portal Loterias Caixa. O valor mínimo do jogo, com seis dezenas, custa R$ 5.

Diferente dos concursos regulares da Mega-Sena e de outras loterias da Caixa, o prêmio não acumula. Caso nenhum jogador acerte as seis dezenas sorteadas, apostadores que acertarem cinco dezenas dividirão o valor do prêmio.

O sorteio será transmitido ao vivo pela TV, além do YouTube e do Facebook da Caixa.