A Polícia Civil de Piraí prendeu na manhã deste sábado (dia 18) um pedreiro, de 47 anos, condenado por homicídio. Ele é acusado de ter matado, em 2017, um jovem de 18 anos, com um golpe de facão no pescoço. O suspeito foi condenado em 2019 a 12 anos de prisão e, desde então, estava foragido.

A captura ocorreu por volta das 8h30 no distrito de Santanésia. Durante patrulhamento com viatura descaracterizada, os agentes identificaram o suspeito, que, ao notar a presença dos PMs, fugiu para uma área de mata. Ele foi pego antes de se atirar em um rio.

O crime

O assassinato ocorreu em setembro de 2017 durante um churrasco no bairro Chalé. Segundo as investigações, o acusado, sob efeito de álcool, suspeitou que a vítima, filho de um policial militar, estava tendo um envolvimento amoroso com sua companheira, na época com 39 anos. O acusado invadiu o imóvel onde acontecia a festa e desferiu um golpe de facão no pescoço do rapaz que morreu no local.

O pedreiro foi levado para a delegacia de Piraí e será transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, onde vai cumprir sua pena.

Foto: Divulgação