O vice-prefeito e secretário de Obras, Alexsandro Sena, esteve na sexta-feira (dia 17), em uma solenidade de premiação promovida pelo 10º Batalhão da Polícia Militar, em Barra do Piraí. O evento, organizado pelo Comando da Unidade, reconheceu os policiais que se destacaram operacional e administrativamente no último trimestre de 2024.

Cinco policiais da 5ª Companhia de Piraí foram homenageados pela atuação exemplar em uma ocorrência de apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes. Os homenageados foram os sargentos Felipão, Marco Aurélio, Silveira, De Paula e Gonçalves, que receberam o reconhecimento pela dedicação e eficiência no cumprimento de suas funções.

Durante o evento, Alexsandro Sena destacou a importância da solenidade para valorizar o trabalho dos policiais. “Esse reconhecimento é mais do que merecido. Trata-se de uma justa homenagem ao esforço, compromisso e coragem de quem atua diariamente para garantir a segurança e o bem-estar da nossa população. O trabalho coletivo da Polícia Militar é fundamental para a manutenção da ordem em Piraí e região”, afirmou Sena.

Além do vice-prefeito, participaram da solenidade o secretário de Mobilidade e Ordem Pública de Piraí, Luiz Carlos Vidal Barroso, o presidente da Câmara Municipal de Piraí, Moacir Gonçalves da Rocha, e o vereador Mucaca. A cerimônia também contou com a presença do comandante do 10º Batalhão, Coronel Fábio Corrêa, responsável por conduzir a entrega das homenagens.