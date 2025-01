A Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI) divulgou, na manhã desta terça-feira (dia 21), uma nota oficial lamentando a morte de sua colaboradora Lauriene Cristina Leal de Souza, de 28 anos, que havia se acidentado no último dia 10 de janeiro enquanto trabalhava na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda.

Em comunicado, a empresa expressou profundo pesar pela perda de Lauriene, que atuava como auxiliar de limpeza industrial. Ela sofreu uma queda durante a execução de tarefas de manutenção na usina da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Apesar de ser socorrida e internada no Hospital Santa Cecília, Lauriene não resistiu aos ferimentos e faleceu na segunda-feira (dia 20).

“A CBSI se solidariza com a dor dos familiares e amigos neste momento de tragédia e reafirma seu compromisso em prestar todo o suporte necessário à família e aos colegas de trabalho que compartilham do pesar causado pela perda”, diz a nota. A trabalhadora deixa uma filha de 8 anos.

Entidades divulgam notas

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense divulgou nota de pesar pelo falecimento. “Neste momento de dor, prestamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Lauriene. Que encontrem conforto e forças para superar esta perda tão significativa”, diz o comunicado do SindmetalSF, se colocando à disposição da família “para o que for necessário”.

Já o Sindicato de Asseio e Conservação do Sul Fluminense disse que recebeu com profunda tristeza a notícia da morta de Lauriene, a quem refere-se como “guerreira e trabalhadora”. “Nossa mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de trabalho. Que Deus conforte e dê forças nesse momento de dor”.

Foto: Arquivo pessoal