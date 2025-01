A Prefeitura de Piraí anunciou nesta segunda-feira (dia 20) o decreto de calamidade pública no âmbito financeiro da saúde municipal, válido por 180 dias. A medida foi tomada em razão da grave crise encontrada na Secretaria Municipal de Saúde e na administração do Hospital Flávio Leal, referência no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o decreto, a situação é alarmante: inadimplência com fornecedores, risco iminente de suspensão de serviços essenciais e a falta de recursos financeiros suficientes para manter os atendimentos básicos. “Encontramos um cenário de extrema dificuldade, e este decreto é fundamental para adotarmos ações rápidas que assegurem o funcionamento do sistema de saúde e a assistência à nossa população”, destacou o prefeito Luiz Fernando de Souza.

O Hospital Flávio Leal, integrado à rede municipal de saúde e gerido em parceria com a Casa de Caridade de Piraí, enfrenta grandes desafios administrativos e financeiros que impactam diretamente o atendimento. A medida permitirá à administração municipal buscar apoio estadual e federal, reorganizar as finanças e priorizar os serviços essenciais à população mais vulnerável.

Medidas urgentes e transparência

Com o decreto, a Prefeitura poderá acelerar a implementação de soluções emergenciais para garantir o pleno funcionamento dos serviços de saúde, além de ampliar esforços na articulação de recursos externos. Apesar da calamidade decretada, a administração municipal reforça o compromisso de agir com transparência e responsabilidade no enfrentamento da crise.

A expectativa é que, com apoio técnico e financeiro dos governos estadual e federal, o município consiga restabelecer a normalidade nos atendimentos e implementar melhorias que beneficiem a população de Piraí.

Sobre o decreto

O estado de calamidade pública foi declarado por meio do Decreto Municipal nº 6.662, publicado em 14 de janeiro de 2025. Ele permite a adoção de medidas emergenciais e pode ser prorrogado por igual período caso a situação exija.

Foto: Divulgação