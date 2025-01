Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram, na madrugada deste domingo (dia 26), um condutor de 24 anos e a passageira de 28 transportando em um veículo 27 tabletes de maconha (aproximadamente 27 kg) e um fuzil Colt calibre 5.56 com carregador, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Por volta das 2h30, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, agentes do GPT da 7ª Delegacia PRF abordaram um Monza com placas de Resende que seguia em alta velocidade, com as luzes apagadas, no km 305 da pista sentido São Paulo. No veículo, estava apenas o casal, que afirmou ter saído de uma festa no Rio de Janeiro, mas não soube informar o endereço.

Ao perceberem um forte odor de maconha, os policiais realizaram uma revista e, nesse momento, a mulher alegou mal-estar e foi socorrida pela equipe de resgate da CCR RioSP para o Hospital de Emergência de Resende.

Na revista, os agentes encontraram a droga e o fuzil escondidos em um compartimento do carro. O condutor foi preso e encaminhado à 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais. A PRF informou que a droga e a arma seriam usadas para reforçar uma facção criminosa local.

Foto: Divulgação/PRF