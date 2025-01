O Volta Redonda foi superado pelo Flamengo por 2 a 0 na tarde do sábado (dia 25) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara. O Flamengo foi dominante desde o início e, com pressão alta, criou diversas oportunidades.

O primeiro gol veio aos 42 minutos, com Michael aproveitando uma falha da defesa do Volta Redonda. O Voltaço teve dificuldades para sair jogando e só conseguiu finalizar aos 17 minutos da segunda etapa, quando Sanchez arriscou um chute defendido por Rossi.

No início do segundo tempo, Plata ampliou para 2 a 0 logo no primeiro minuto, após erro na saída de bola do Volta Redonda. O time da Cidade do Aço ainda tentou reagir, mas sem sucesso, e o Flamengo administrou a vantagem sem grandes dificuldades.

Com a derrota, o Volta Redonda segue na segunda posição com 9 pontos, mas agora pode perder sua colocação dependendo dos resultados dos concorrentes. O próximo desafio será contra a Portuguesa, na quarta-feira (dia 29), no Raulino de Oliveira.

Já o Flamengo, com a vitória, subiu para o terceiro lugar, com sete pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30, contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã.

Ingressos

Os ingressos para a partida entre Volta Redonda e Portuguesa já estão disponíveis no site https://ticketvrx.com.br/volta-redonda

📌 Valores:

– Arquibancada: R$40 (inteira) / R$20 (meia)

– ⁠Cadeiras: R$40 (inteira) / R$20 (meia)

📌 Pontos de venda antecipada (hoje, dia 24, a partir das 14h):

– Loterias Meia-Meia (Aterrado)

– ⁠Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

– ⁠Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

📌 Bilheterias:

Quarta-feira (29), de 17h30 até o intervalo:

– Setor Azul: Volta Redonda

– ⁠Setor Laranja: Portuguesa

📌 Gratuidades (enquanto houver carga disponível):

– Deve ser retirada diretamente na roleta, na quarta-feira (29), nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Portuguesa), a partir das 18h30.

Foto: Filipe Fonseca