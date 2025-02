O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, e o seu vice, Rubinho Metalúrgico, acompanharam na manhã desta segunda-feira (dia 17) o anúncio de duas iniciativas de fomento à indústria naval feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento realizado no Terminal da Transpetro.

Na ocasião foi lançada a segunda licitação do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras e assinados protocolos de intenções para o reaproveitamento de plataformas da Petrobras que estão em fase de desmobilização.

O reaproveitamento de plataformas surge como uma alternativa estratégica para sustentabilidade. Conforme previsto em seu plano de negócios para os próximos quatro anos, a Petrobras planeja desmobilizar 10 plataformas até 2029, e os protocolos de intenções firmados têm como objetivo analisar a viabilidade do reaproveitamento dessas unidades.

Iniciativas e projetos de reutilização de embarcações podem gerar benefícios, como a redução de custos logísticos, o fortalecimento da base de fornecedores e a promoção de melhores práticas de sustentabilidade. O Governo Federal prevê investimento de R$ 23 bilhões nestas duas iniciativas e a geração de mais de 40 mil postos de trabalho.

“A retomada da indústria naval representa um grande avanço para o desenvolvimento econômico de Angra. Com esse evento, estamos abrindo caminho para mais oportunidades, especialmente na economia do mar, beneficiando diretamente nossos moradores. A parceria com a Petrobras e a Transpetro será fundamental para garantir formação profissional e novas perspectivas para os jovens. Fico muito feliz em ver que estamos avançando, fortalecendo parcerias e construindo um futuro promissor para Angra”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

A licitação pública internacional lançada pela Transpetro para a aquisição de oito navios gaseiros, com capacidades de 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos, integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, que teve início em julho de 2024 e terminou em janeiro deste ano, com a contratação de quatro navios da classe handy.

A cerimônia em Angra dos Reis contou com a participação do vice-presidente, Geraldo Alkmin, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

Também estiveram presentes diversas autoridades das esferas federal, estadual e municipal, entre elas a deputada estadual Célia Jordão e o ex-prefeito de Angra, Fernando Jordão.

