A relação entre médicos e operadoras de planos de saúde tem se tornado cada vez mais conflituosa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ortopedista Luiz Fernando Barreiros, de Volta Redonda, denunciou a negativa de um procedimento essencial a uma paciente com artrose no joelho, destacando as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde diante da burocracia imposta pelas operadoras.

O procedimento em questão, a viscossuplementação com ácido hialurônico, é reconhecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e respaldado por estudos científicos. No entanto, segundo Barreiros, a operadora recusou a autorização sem apresentar justificativa assinada por um médico auditor, o que, na visão do especialista, evidencia a falta de transparência no setor.

Burocracia e desrespeito ao paciente

O ortopedista criticou a exigência de laudos médicos repetitivos que, ao final, não impedem a negativa dos procedimentos. “Os médicos estão cansados de trabalha com operadoras que desrespeitam diariamente os direitos dos pacientes e desautorizam indicações médicas baseadas pela ciência. Isso é uma vergonha”, afirmou.

Além da indignação com a recusa ao tratamento, Barreiros chamou atenção para outro aspecto preocupante: a falta de assinaturas de médicos auditores nos documentos que barram procedimentos. “Se existe uma crise, que se resolva em nível federal. Mas retirar o que é direito do paciente é um absurdo. Isso já virou caso de polícia!”, declarou.

Planos de saúde afastam médicos do atendimento

O especialista também apontou a interferência crescente das operadoras na conduta médica, o que tem levado muitos profissionais a deixarem de atender por planos de saúde e a cobrarem diretamente dos pacientes. Segundo ele, a rejeição aos planos de saúde vem aumentando devido às dificuldades impostas ao exercício da medicina. “Os médicos não aguentam mais. A rejeição aos planos de saúde só aumenta, porque não há como trabalhar dessa forma”, desabafou.

Para pacientes que enfrentam a negativa de tratamentos sem justificativa adequada, o ortopedista recomenda buscar amparo na Justiça. Segundo ele, casos como o da paciente mencionada são comuns, mas há grande possibilidade de vitória judicial, já que muitas recusas ferem normas da ANS, a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, Barreiros fez um apelo para que o Ministério Público intensifique a fiscalização sobre operadoras que negam tratamentos essenciais. Ele também defendeu que auditores e empresas terceirizadas de auditoria sejam responsabilizados por práticas consideradas abusivas.

O que é a viscossuplementação?

A viscossuplementação consiste em um procedimento no qual se realiza a infiltração intra-articular (dentro da articulação) de uma medicação chamada ácido hialurônico, substância que contém componentes da cartilagem e do líquido sinovial – fluido naturalmente presente nas articulações.

Esse tratamento é indicado para pacientes com artrose ou osteoartrite, condições que causam degradação da cartilagem e redução do líquido sinovial, resultando em dor, perda de mobilidade e comprometimento da função articular.