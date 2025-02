Vinícius Farah foi nomeado como o novo presidente do Detran.RJ. Ele assume o cargo em substituição ao delegado Glaucio Paz.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (dia 24).

“Vinícius Farah é um gestor experiente e tenho certeza de que conduzirá o Detran com excelência, dando continuidade aos avanços tecnológicos que modernizaram os serviços e facilitaram a vida da população. Agradeço ao delegado Glaucio Paz pelo trabalho realizado”, afirmou Cláudio Castro.

O novo presidente reassume a missão de ampliar a transformação digital do órgão e aprimorar o atendimento ao público nos serviços de vistoria de veículos, identificação civil e habilitação.

Com informações do Diário do Rio