A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (dia 25), uma ação para apurar os crimes de cativeiro ilegal e maus tratos de animal da fauna silvestre, em conjunto com agentes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). As diligências foram realizadas por policiais federais do Núcleo de Repressão a Crimes Ambientais da Delegacia da PF em Niterói (DPF/NRI), em uma residência localizada no bairro Rocha, na cidade de São Gonçalo/RJ. No local, foram constatadas diversas irregularidades e uma arara foi encontrada em cativeiro. O animal foi apreendido pelos agentes do INEA.

Após a lavratura dos procedimentos administrativos, a arara foi encaminhada ao CETAS/IBAMA, no município de Seropédica/RJ, onde serão feitos exames periciais para avaliar se o animal era submetido a maus-tratos.

O homem que estava em posse da ave foi conduzido à Delegacia da PF em Niterói, onde foi formalizado o termo circunstanciado de ocorrência pela infração de apanhar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. A pena para a infração em questão pode chegar a um ano de detenção, além de multa.

Foto: Divulgação/PF