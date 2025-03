Deputado Vinícius Cozzolino protocola medidas para facilitar a emissão de documentos em parceria com os Correios

Atendendo a uma solicitação da superintendência dos Correios do Rio de Janeiro, o deputado estadual Vinícius Cozzolino (União) protocolou esta semana três medidas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços do Detran-RJ e promover maior eficiência na entrega de documentos oficiais.

Dentre as iniciativas, destaca-se o Projeto de Lei 4692/2025, que propõe a opção de envio domiciliar de documentos expedidos pelo Detran-RJ, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Carteira de Identidade (RG). Com essa medida, os cidadãos poderão receber seus documentos em casa, ganhando mais praticidade, economia de tempo e redução de custos com deslocamento.

Além disso, o parlamentar apresentou a Indicação Legislativa 428/2025, solicitando ao governador Cláudio Castro (PL) que os serviços de emissão de documentos do Detran também sejam realizados nas agências dos Correios. A medida ampliaria as opções de atendimento e ajudaria a reduzir o tempo de filas e dificuldades nos agendamentos.

“A descentralização do atendimento do Detran é uma demanda da população. Ao levar esses serviços para as agências dos Correios, garantimos mais praticidade para os cidadãos e desafogamos os postos do Detran, que muitas vezes têm dificuldades para atender toda a demanda”, destaca Vinícius Cozzolino.

O deputado também anunciou o Projeto de Lei 4693/2025, que propõe a criação de um selo comemorativo em homenagem a Dom Pedro II, patrono do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa busca valorizar a história e o legado do imperador, confirmando sua importância para a instituição.

“Dom Pedro II foi um grande incentivador dos Bombeiros e da segurança pública no Brasil. Criar um selo comemorativo em sua homenagem é uma forma de preservar sua memória e ressaltar o valor da corporação para a sociedade”, explica Cozzolino. As propostas agora tramitam na Alerj e serão avaliadas pelas comissões temáticas antes de seguirem para votação em plenário.