Ordem Pública apreende carro clonado e GMVR recupera outro com registro de estelionato em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) apreendeu nessa segunda-feira (dia 10) um Gol branco com suspeita de clonagem em Volta Redonda. O fato aconteceu no bairro Santa Cruz. No mesmo dia, outro carro, um Toyota Corolla, esse com registro de estelionato e que havia sido removido das ruas pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), foi entregue ao proprietário pela Polícia Civil (93ª DP). Os casos seguem sendo investigados.

No primeiro caso, os profissionais do Sistema Integrado de Segurança Pública receberam uma denúncia via WhatsApp, nos grupos administrados pela Semop, informando sobre o estado de abandono de um Gol branco. Ao chegarem ao local, foi constatado que havia divergências entre a placa e o número do chassi do automóvel. Diante dessa situação, o veículo foi encaminhado à 93ª DP para o registro e posteriormente levado ao depósito público municipal. Ele passará por uma perícia da Polícia Civil.

Já o Toyota Corolla, que possuía restrição judicial, foi flagrado na última sexta-feira (7) por câmeras de leitura de placas veiculares, as OCR (Optical Character Recognition – Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português). O setor de Inteligência da GMVR fez o monitoramento do carro e alertou os agentes em patrulhamento nas ruas, que conseguiram fazer a abordagem ao condutor.

O motorista alegou que havia comprado o Corolla em uma agência de veículos. Ele foi ouvido e liberado, enquanto o veículo ficou apreendido e entregue nessa segunda-feira ao real proprietário. O homem fez um registro de estelionato contra a agência de veículos, alegando que deixou o carro para uma venda em consignação, mas que mesmo após o automóvel ter sido vendido, nenhum valor havia sido repassado a ele. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

“São ações que demonstram a importância da tecnologia, da integração entre as forças de segurança, que garantem uma pronta resposta aos envolvidos. Parabenizo aos guardas municipais e aos profissionais do Sistema Integrado de Segurança Pública. Isso é garantir que não haja qualquer sensação de impunidade em Volta Redonda”, enfatizou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.