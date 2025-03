Deputado Jari se reúne com CCR RioSP e cobra ações contra acidentes na Serra das Araras e passarelas em trechos de Barra Mansa e Volta Redonda

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) se reuniu nesta segunda-feira, dia 10, com diretores da CCR Rio-SP, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, uma das mais importantes do Brasil. O objetivo foi acompanhar as obras das novas pistas de descida e subida da Serra das Arraras, tratar de medidas para diminuir o número de acidentes e garantir mais segurança para motoristas e pedestres que moram ou trabalham as margens da estrada.

Em dezembro do ano passado, o deputado cobrou da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que medidas fossem adotadas para garantir mais segurança para quem trafega pela Serra das Araras.

“A CCR nos apresentou diversas ações adotadas para diminuir os acidentes na Serra das Araras, como a implantação de radares, letreiros luminosos, entre outros. Essa era uma preocupação muito grande de nosso mandato, pois quase que diariamente estavam ocorrendo acidentes no local. A concessionária nos apontou que, após as medidas que foram tomadas, os acidentes realmente diminuíram no trecho”, comentou.

Os diretores da CCR Rio-SP também apresentaram um cronograma de obras a serem executadas pela concessionária, como a duplicação de boa parte da pista que corta a Região Sul Fluminense, e o planejamento para a conclusão das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras. “Essas são obras importantíssimas para o Sul Fluminense. Nossa região está localizada em uma região estratégica, bem no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo”, comentou.

Jari, que foi acompanhado por moradores da Vila dos Remédios, em Barra Mansa, ainda pediu a alteração da localização onde será instalada uma passarela, sobre a Via Dutra, nas proximidades do bairro. A solicitação é que a passarela seja erguida mais próxima do ponto de ônibus que atende a localidade.

Outra solicitação do deputado foi para dar celeridade na construção de uma passarela, também sobre a Via Dutra, em frente ao bairro Rio das Flores, em Volta Redonda, próximo ao Hospital Regional Zilda Arns.

“No contrato de concessão já há a previsão para instalação dessas passarelas, entretanto cobramos que elas sejam erguidas mais rapidamente. A passarela do Hospital Regional, por exemplo, seria apenas para o oitavo ano de concessão, em 2030. Queremos que elas saiam do papel o quanto antes, garantindo mais segurança para os pedestres”, destacou.