Suspeito de tráfico ameaça policiais com facão em Piraí

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem após ameaçar 4 policiais com um facão. A ocorrência aconteceu no bairro Rosa Machado, em Piraí. O serviço de inteligência das Polícia Civil e Militar já monitorava o local onde funcionaria um ponto de venda de drogas. Ao darem voz de prisão ao traficante, o homem reagiu aos gritos de que mataria todo mundo.

– Nosso serviço de inteligência já monitorava o local quando um homem se aproximou dessa boca de fumo e, pela grade do portão, comprou um pino de cocaína por R$50. Ao ser interceptado pelos policiais, ele confessou que comprava a droga nesse lugar, com grande frequência, pagando no dinheiro ou no PIX. Quando os policiais entraram na casa e deram voz de prisão ao traficante, o homem reagiu muito alterado e ameaçou matar todo mundo com um facão nas mãos – contou o delegado Antonio Furtado.

Após ser contido e algemado pelos quatro policiais, o homem foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, onde teve a prisão decretada pelo delegado Antonio Furtado.

– Ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência à prisão, com penas, que somadas, podem chegar a 17 anos de cadeia. Já o usuário de drogas foi autuado por porte de drogas para consumo e liberado na forma da lei, para que compareça, posteriormente, ao Juizado Especial Criminal de Piraí, sujeito a pena de prestação de serviços à comunidade ou de multa – explicou o delegado Antonio Furtado.