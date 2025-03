VR: Homem morre e mulher fica ferida em acidente de moto

Um homem de 38 anos morreu e uma mulher, de 60, ficou ferida em uma colisão de moto na madrugada desta sexta-feira (dia 28) em Volta Redonda. O acidente aconteceu na Rua Guiricema, no bairro Açude II, por volta das 3h.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital São João Batista. Até o momento não se sabe o estado de saúde da paciente. Já o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A perícia esteve no local para levantar informações sobre as causas do acidente. Em seguida, o corpo do homem foi removido pelos bombeiros e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.