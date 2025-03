VR: Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas é preso após ameaçar policiais com arma

Um homem, de 28 anos, foi preso com drogas e uma arma no domingo (dia 30) em Volta Redonda. O caso aconteceu por volta das 15h, no bairro Nova Primavera.

Houve uma denúncia anônima de que ele estaria vendendo entorpecentes, o que levou os agentes ao endereço. Segundo a PM, ele foi flagrado com um revólver na mão quando a equipe chegou ao local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, ao vê-los se aproximando, o homem ameaçou atirar contra os agentes e tentou fugir, mas acabou se rendendo.

Ao todo, foram apreendidos com ele um revólver calibre 38 milímetros com seis munições intactas, 13 trouxinhas de maconha, 44 tubos de cocaína, 10 comprimidos de ecstasy, uma pedra de crack, uma bateria de rádio, um rádio transmissor e R$ 100 em espécie.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Volta Redonda e irá responder por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação/Polícia Militar