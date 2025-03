Câmeras da Ordem Pública flagram e GMVR prende suspeito de furtar ONG em Volta Redonda

Guardas municipais prenderam em flagrante, na tarde desse domingo (dia 30), um suspeito de furtar a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Volta Redonda (APMI), no bairro Conforto. A prisão ocorreu após câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagrarem o homem invadindo a instituição filantrópica.

Agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) flagraram a invasão e avisaram aos guardas municipais em patrulhamento. Numa rápida ação, dois agentes a bordo de motos chegaram até o local, onde encontraram o suspeito com uma mochila nas proximidades da APMI. Durante a abordagem, os guardas encontraram alguns itens furtados da instituição, incluindo uma televisão.

A ação contou com reforço de mais dois guardas municipais, que auxiliaram no transporte do material apreendido e do suspeito. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi autuado por furto e permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do emprego da tecnologia, a integração e o patrulhamento ostensivo realizado pela Guarda Municipal.

“Graças à integração e uma rápida resposta da Guarda Municipal conseguimos evitar maiores prejuízos à AMPI, instituição que presta serviços essenciais à comunidade. Essa prisão demonstra mais uma vez a importância do investimento em tecnologia por parte do governo municipal. Nós atuamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, trabalhamos mais ainda para que não haja a sensação de impunidade. Os agentes estão de parabéns”, valorizou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.