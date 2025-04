Suspeito de gerenciar tráfico é detido com munição e dinheiro no bairro Bom Pastor,em Barra Mansa

Um homem de 22 anos, conhecido como “Lord”, foi detido na manhã desta segunda-feira(dia 21) durante uma ação do Grupo de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. De acordo com a PM, ele é apontado como um dos gerentes do tráfico na localidade, que estaria sob domínio da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo a polícia, após receber denúncias sobre a atuação do suspeito e a possível presença de material do tráfico em sua residência, os agentes se dirigiram ao endereço e foram recebidos por ele, que autorizou a entrada da guarnição. Durante as buscas, foram apreendidos uma munição calibre 9mm, R$ 905 em espécie e um celular iPhone, que, segundo a ocorrência, recebia mensagens alertando sobre a presença policial na região.

O suspeito foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por posse ilegal de munição, com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ele foi ouvido e vai responder ao processo em liberdade.