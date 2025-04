Lula decreta luto oficial de sete dias pela morte do Papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou nesta segunda-feira (21) luto oficial de sete dias em homenagem ao Papa Francisco. Por meio de nota, o presidente destacou o legado do pontífice argentino Jorge Mario Bergoglio e lamentou profundamente a perda de uma “voz de respeito e acolhimento ao próximo”.

Lula ressaltou que Francisco viveu e propagou valores como o amor, a tolerância e a solidariedade.

“Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o Papa buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio. A união, onde havia a discórdia”, disse.

O presidente também destacou a atuação do Papa em temas centrais da agenda social e ambiental global. Segundo ele, com simplicidade, coragem e empatia, Francisco levou ao Vaticano o debate sobre as mudanças climáticas e denunciou modelos econômicos geradores de injustiças e desigualdade.

“Ele sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito”, afirmou Lula.

O presidente lembrou ainda os encontros que teve com o Papa, ao lado da primeira-dama Janja da Silva, como momentos de carinho e partilha de ideais comuns. “Pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará”, disse.

Ao finalizar a nota, o presidente desejou consolo a todos que sofrem com a perda do líder religioso. “O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações”, concluiu.

Claudio Castro lamenta mostre do pontífice

Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro lamentou a morte do Papa Francisco. Veja nota:

“O mundo está, hoje, com o coração apertado pela partida do Papa Francisco. O vazio deixado por ele parece insubstituível. Cresci na fé e é como um filho que sinto a perda deste líder religioso tão humilde, querido e corajoso, que dedicou sua vida a levar um sentimento de paz e fraternidade a todos. Francisco iluminou nossas vidas com esperança, amor e misericórdia, aproximando a Igreja de todos os povos.

Seu exemplo de amor ao próximo e de coragem para enfrentar os desafios nos inspira a seguir com esperança e fé. Inesquecível foi sua visita ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013. Seu exemplo nos inspira a construir um mundo mais fraterno e solidário. Sua memória e seu legado de amor permanecerão eternos em nossos corações. Gratidão pela sua missão, amado Francisco!”

Foro: Ricardo Stuckert