Suspeito de furto é preso com uso de câmeras de monitoramento de Volta Redonda

Um homem de 29 anos, com 18 anotações criminais, foi preso após furtar uma farmácia no Centro de Volta Redonda. A prisão ocorreu no sábado (26) e foi realizada por policiais da Operação Segurança Presente. Os agentes chegaram até ele após serem alertados pelo sistema de monitoramento por câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Durante a abordagem, os agentes descobriram que o homem possuía uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, furtos a estabelecimentos comerciais e lesão corporal. Com o suspeito os policiais encontraram diversos produtos de beleza e higiene pessoal. Questionado sobre a procedência, o homem não soube explicar e nem mesmo apresentou nota fiscal dos produtos. Ele então foi levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para esclarecimentos.

Os policiais do Segurança Presente fizeram contato com estabelecimentos comerciais próximos onde o suspeito foi detido, quando o funcionário de uma farmácia percebeu a falta de produtos. Ao verificar o circuito interno de câmeras flagrou o suspeito furtando a loja. As imagens foram cedidas à polícia e o homem permaneceu preso por furto.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância das câmeras de segurança da prefeitura que ajudaram na identificação do suspeito e também o policiamento de proximidade, que vem sendo executado em Volta Redonda, trazendo resultados positivos na prevenção e no combate ao crime.

“Além da solução do crime, com essa pronta resposta de forma integrada, com os agentes da Operação Segurança Presente, combatemos qualquer sensação de impunidade. É um caso que mostra a importância da tecnologia, mas principalmente o bom resultado do policiamento de proximidade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem demandando para a segurança pública em cada lugar da cidade. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, disse Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.