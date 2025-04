A Polícia Civil de Barra Mansa investiga um homicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (dia 28). O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com três marcas de tiros na região do tórax, em uma mata na Rua Antônio Albuquerque, no bairro Piteiras.

A perícia esteve no local para obter informações que possam ajudar os agentes nas investigações. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda e o caso registrado na 90ª DP (Barra Mansa).