Festa do Trabalhador em Volta Redonda terá shows com Pique Novo e Toni Garrido

A Festa do Trabalhador em Volta Redonda será celebrada com um pagodinho raiz, aliado ao reggaezinho. É que o grupo Pique Novo e o cantor Toni Garrido se apresentarão nesta quinta-feira, 1º de maio, na Ilha São João. Abrindo as comemorações, a turma do Pique Novo – um dos grandes grupos de pagode dos anos 1990 – sobe ao palco a partir das 16h; em seguida, o cantor e compositor Toni Garrido faz a alegria do público às 19h. O ingresso é solidário com a doação de 1kg de alimento não perecível, e os portões serão abertos às 14h.

A Festa do Trabalhador é uma realização da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) – vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“A programação deste ano faz parte do projeto ‘Giro Cultural’ da Funarj, que incentiva apresentações artísticas no estado do Rio de Janeiro. Agradecemos ao presidente da fundação, Jackson Emerick, por essa parceria com o município de Volta Redonda”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O prefeito Antonio Francisco Neto comentou que a Festa do Trabalhador é uma comemoração para toda a família. “A população de Volta Redonda ajudou a construir essa cidade e continua se dedicando para fazer o município cada vez melhor. Aproveito para parabenizar a todos os trabalhadores, principalmente aos servidores públicos”, disse Neto.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.