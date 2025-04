Procurador da UERJ toma posse como presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento do Ensino Superior da OABRJ

O procurador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Jairo Henrique Pereira, acaba de assumir a presidência da recém-criada Comissão Especial de Desenvolvimento do Ensino Superior da OABRJ. A nomeação marca um passo importante na consolidação da parceria entre a Seccional, a Uerj e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Juntos, os órgãos vão trabalhar para a promoção de ações estratégicas para o fortalecimento da educação no estado.

A comissão terá como missão impulsionar projetos de pesquisa, fomentar práticas acadêmicas inovadoras e incentivar a produção de conhecimento com impacto social, contemplando estudantes de todas as áreas.

A expectativa é de que, sob a liderança de Jairo Henrique, que já atua há 7 anos na UERJ, a comissão atue como ponte entre o universo jurídico e o meio acadêmico, estimulando uma formação mais completa e crítica. A parceria também vai permitir que a educação superior passe a ter um olhar mais cuidadoso, principalmente na parte de normas que afetam a vida dos docentes e alunos.

“A presidente Ana Tereza Basílio tem sido uma liderança visionária à frente da OABRJ, promovendo iniciativas focadas no avanço da educação e da pesquisa. É uma honra integrar essa gestão comprometida com a excelência e com a transformação social por meio do conhecimento”, destacou Jairo Henrique ao assumir o cargo.

As primeiras iniciativas do grupo já estão em fase de estruturação e as ações a serem desenvolvidas ao longo do ano serão divulgadas em breve.