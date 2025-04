Sacrário e âmbulas furtados de igreja em Barra Mansa são recuperados pela PM

A Polícia Militar recuperou, na madrugada da terça-feira (dia 29), objetos litúrgicos furtados da Igreja Católica Bom Jesus, localizada no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa. Entre os itens levados estavam três âmbulas — recipientes utilizados para armazenar hóstias —, o sacrário da igreja e as próprias hóstias consagradas.

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar foram acionados por volta das 23h44 para apurar o furto. No local, o coordenador da comunidade informou que o crime havia ocorrido durante a madrugada e que os fatos já haviam sido comunicados à Polícia Civil por meio de registro online.

Após receberem informações sobre os possíveis autores, os policiais iniciaram diligências e abordaram uma mulher, de 30 anos, que apontou o endereço de um ferro-velho no bairro Piteiras, onde parte dos objetos teria sido deixada. No local, o proprietário entregou as três âmbulas, alegando que as havia comprado dessa mesma mulher. Ela, no entanto, negou envolvimento direto no furto e afirmou ter apenas acompanhado um rapaz, de 26 anos, na venda dos objetos.

A mulher foi levada à 90ª DP (Barra Mansa), onde prestou depoimento e foi liberada. O indivíduo apontado como autor do furto não foi localizado até o fim da ocorrência.

O sacrário da igreja foi encontrado posteriormente, amassado, em um terreno baldio na Rua H, região conhecida por abrigar usuários de drogas e pessoas em situação de rua.

A ocorrência foi registrada com base no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto.

Foto: Divulgação/Polícia Militar