Abandono de incapaz: Mãe é presa em Piraí após abandonar três filhos e levar até o fogão da casa

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na tarde de quinta-feira (dia 1º), em Piraí, suspeita de abandonar os três filhos – uma jovem de 19 anos e dois adolescentes gêmeos de 15 – em condições precárias. O caso, que está sendo tratado como abandono de incapaz e abandono material, chocou até mesmo a Polícia Civil.

Segundo relatos feitos pela filha mais velha à 94ª DP, a mãe deixou o imóvel alugado onde moravam, no bairro Varjão, para viver com um caminhoneiro de 45 anos, seu novo companheiro. O homem já dividia a casa com a família, mas recentemente havia parado de dormir no local. De acordo com a jovem, a mãe afirmava que os filhos estavam atrapalhando sua vida com o parceiro e, por isso, decidiu sair de casa.

No entanto, a situação se agravou no dia seguinte. A mulher retornou à residência acompanhada do companheiro e levou diversos pertences, incluindo fogão, sofá, panelas, utensílios domésticos e até os alimentos da casa, deixando os filhos sem qualquer recurso para se alimentar ou se manter. A jovem também relatou que a mãe é usuária de drogas e alcoólatra, e que o benefício do Bolsa Família, destinado aos irmãos menores, estava sob posse da mulher.

Sem trabalho e sem renda, a jovem se viu obrigada a procurar a delegacia. Ela ainda revelou que o imóvel estava com aluguel atrasado no valor de R$ 280, e que o proprietário havia solicitado a desocupação do local. O delegado Antonio Furtado, responsável pelo caso, classificou o ocorrido como um dos mais revoltantes de sua carreira.

A Polícia Civil agiu rapidamente e localizou a mulher no novo endereço. Ela foi presa em flagrante e será transferida nesta sexta-feira (dia 2) para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde passará por audiência de custódia. O Conselho Tutelar foi acionado.