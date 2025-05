Motorista fica gravemente ferido após colidir contra muro na Dutra, em Resende

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (dia 2) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 5h30, na altura do km 311.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um Chevrolet Celta perdeu o controle do veículo ao sair da pista principal e acessar a pista marginal da rodovia. O carro acabou colidindo contra um muro às margens da via, ficando imobilizado transversalmente sobre a faixa de rolamento.

O condutor foi socorrido em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde dele é desconhecido e as causas do acidente ainda serão investigadas.

Foto: Divulgação/PRF