PRF promove ação educativa para estudantes em Vassouras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu, na segunda-feira (dia 5), uma série de atividades para estudantes da Escola Municipal Giovanni Napoli. O evento foi apresentado pelo Grupo de Educação para o Trânsito (GETRAN).

A atividade consistiu em uma palestra voltada ao público infantil, estudantes da Escola Municipal Giovanni Napoli, em Vassouras-RJ. Foram apresentados temas relacionados aos cuidados no trânsito, como uso do cinto de segurança, capacete motociclístico, uso do celular, travessia segura e uso adequado de passarela, já que existe uma próxima à escola.

Em um segundo momento, foram realizadas atividades externas com os estudantes, com a vivência de uma pista com sinalização de trânsito, apresentação da viatura policial e dos equipamentos de apoio da concessionária da via e, por fim, visita ao centro de comando e controle da rodovia.



Durante a ação, foram conscientizados aproximadamente 30 pessoas, dentre alunos e professores.



A ação teve por objetivo aumentar a educação para o trânsito, com foco na promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito, durante o Maio Amarelo, dedicado às ações com o objetivo de salvar vidas.