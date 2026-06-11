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Primeira etapa do Circuito Light Sul Fluminense de Futvôlei acontece neste final de semana em Rio Claro

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FOLHA DO ACO
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Rio Claro será a primeira cidade a sediar o Circuito Light Sul Fluminense de Futevôlei, competição regional que reunirá atletas de diferentes municípios em quatro etapas ao longo dos próximos meses. A primeira disputa acontece nos dias 13 e 14, no Parque de Exposições, porém, ao longo dessa semana acontecem oficinas gratuitas para estudantes da rede pública e jovens da comunidade, que são as chamadas clínicas esportivas gratuitas.

As aulas estão acontecendo desde segunda-feira, seguem até esta sexta-feira, 12, e foram ministradas por professores da modalidade. Os participantes recebem lanche e hidratação durante as atividades.

O estudante Felipe Souza, de 16 anos, é um dos participantes das clínicas gratuitas e comemorou a oportunidade de aprender mais sobre a modalidade. “Estou adorando fazer parte desse projeto. Estudo pela manhã e venho à tarde aprender futevôlei com meus amigos. Estou ansioso para assistir aos jogos dos atletas que vão competir aqui em Rio Claro”, disse.

O circuito passará ainda por Barra do Piraí, Volta Redonda e Piraí, consolidando uma competição regional voltada ao fortalecimento do futevôlei no Sul Fluminense. Em cada etapa, serão realizadas disputas com 12 duplas femininas e 12 masculinas, reunindo atletas da região.
Neste sábado em Rio Claro entram em quadra as duplas femininas. Já no domingo será a vez da categoria masculina. O encerramento contará com premiação, atração musical regional e praça de alimentação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer de Rio Claro, Brindisi Biondi, destacou a importância do evento para o município e para a formação dos jovens. “Receber a abertura desse circuito é motivo de orgulho para Rio Claro. Além de trazer atletas e movimentar o esporte regional, o projeto oferece uma oportunidade importante para nossas crianças e adolescentes conhecerem a modalidade, praticarem atividade física e desenvolverem valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. O esporte é uma ferramenta de transformação social e de descoberta de talentos”, afirmou.

Um dos professores do circuito é Leonardo Outeiro. “Poder levar conhecimento, incentivar jovens e proporcionar novas oportunidades é um momento muito especial. Estou muito feliz em fazer parte desse grande projeto”, destacou.
O Circuito Light Sul Fluminense de Futevôlei conta com patrocínio da Light e incentivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro.

As demais etapas acontecerão em Barra do Piraí, de 22 a 28 de junho; Volta Redonda, de 6 a 12 de julho; Piraí, de 20 a 26 de julho.
A entrada para todas as atividades é gratuita.

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