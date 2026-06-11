Carreta tomba na Dutra em Barra Mansa e deixa duas pessoas feridas; trânsito chegou a registrar 7 km de congestionamento

Uma carreta tombou na madrugada desta quinta-feira (dia 11) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, provocando a interdição da pista no sentido Rio de Janeiro e deixando duas pessoas feridas.

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária RioSP, o acidente ocorreu por volta das 2h, na altura do km 274 da BR-116. Após o tombamento, a carga de grãos transportada pelo veículo se espalhou pela pista.

A carreta é licenciada no Paraguai e os dois ocupantes, também paraguaios, um homem de 30 anos e uma mulher de 22 anos, foram socorridos pelas equipes de atendimento e encaminhados para a Santa Casa de Barra Mansa.

Por causa do acidente, houve bloqueio total da pista no sentido Rio, com interdição das duas faixas de rolamento e do acostamento. O congestionamento chegou a aproximadamente sete quilômetros.

A carreta foi destombada às 4h29, mas equipes da concessionária continuam trabalhando na remoção da carga e na limpeza da via para garantir a liberação segura do tráfego.

Até a última atualização, a RioSP permanecia atuando no local com os recursos operacionais necessários para normalizar as condições de circulação na rodovia.

ATUALIZAÇÃO: Por volta das 7h30, a Polícia Rodoviária Federal informou que o congestionamento chegava 10 quilômetros.