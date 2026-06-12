Secretaria de Esporte de Barra Mansa recebe atleta campeão brasileiro de Jiu-Jitsu

Na manhã desta sexta-feira (dia 12), a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa recebeu o atleta Rafael Brandão, que é do município e alcançou mais um importante marco em sua trajetória esportiva ao conquistar o título do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, na categoria na categoria Faixa Azul Master 1 Super Pesado. A competição é considerada uma das mais difíceis e prestigiadas do mundo na modalidade.

Durante a reunião com o secretário Mário Jorge Ferreira e a gerente da Comissão de Lutas e Artes Marciais, Rafaela Neves, foram abordadas as recentes conquistas do atleta, destacando a importância de sua atuação como representante de Barra Mansa em competições regionais, estaduais e nacionais, contribuindo para a promoção da cidade por meio do esporte e inspirando jovens atletas.

— A reunião foi muito boa. Eu consegui compreender melhor sobre alguns assuntos de que precisava, como o Bolsa Atleta, pude levar algumas ideias e ter uma experiência bem bacana com o Mário e a Rafa. Acredito que muita coisa boa está para vir para o esporte de Barra Mansa — comentou o atleta.

Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Rafael enfrentou uma chave extremamente competitiva, superando quatro lutas intensas contra alguns dos melhores atletas do país. Sem muito tempo para comemorações, o atleta já volta suas atenções para o próximo desafio: o Campeonato Brasileiro No-Gi, que será disputado nos dias 27 e 28 de junho. A competição reúne os principais nomes da modalidade sem kimono e representa mais uma oportunidade para Rafael buscar um título de expressão nacional.

Brandão deu mais detalhes sobre esse intenso processo de preparação, que também tem como foco competições internacionais. “Neste mês, vou disputar o Brasileiro No-Gi, tentando fazer a história de ser campeão brasileiro com e sem kimono, um feito inédito para o esporte da nossa cidade. E depois, iniciarei minha caminhada rumo ao Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que acontecerá em Portugal em janeiro de 2027, e, para isso, vou treinar firme e continuar competindo mensalmente. Eu me sinto muito bem tecnicamente e confiante de que voltarei para Barra Mansa com mais essa conquista”, contou Rafael.

Para o secretário Mário Jorge Ferreira, o sucesso de Rafael Brandão demonstra que, com disciplina, dedicação e apoio, é possível seguir construindo uma trajetória de destaque no esporte. “Rafael é uma inspiração para jovens atletas e contribui para a divulgação do Jiu-Jitsu e do esporte de Barra Mansa em âmbito nacional e internacional. Seguimos na missão de estimular e valorizar cada vez mais os talentos do nosso município”, afirmou.

Foto: divulgação