Motociclista sofre queda na Dutra, em Itatiaia, e terá que passar por cirurgia nos dois pés

Um motociclista ficou gravemente ferido após sofrer uma queda na manhã desta sexta-feira (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu por volta das 7h, na altura do km 318, no sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e caiu após o pneu dianteiro atingir a parte de terra do canteiro lateral. Após a queda, a moto retornou para a pista e tombou na faixa da direita.

Ainda segundo a PRF, um outro veículo que passava pelo local se deparou com a motocicleta caída na pista e, apesar da tentativa de desvio, acabou atingindo a moto, causando danos ao pneu dianteiro do automóvel.

O motociclista relatou aos policiais que trafegava normalmente pela faixa da direita quando um veículo não identificado, ao ultrapassar um caminhão, mudou bruscamente da faixa da esquerda para a direita à sua frente. Para evitar a colisão, ele desviou em direção ao acostamento, perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu.

A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate da CCR e encaminhada em estado grave para o Hospital de Emergência de Resende. Conforme apurado pela PRF, havia suspeita de fraturas nos dois pés e, já na unidade hospitalar, um médico ortopedista confirmou a gravidade das lesões, informando ao motociclista que será necessária a realização de cirurgia em ambos os pés.

A PRF informou que irá elaborar um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) sobre a ocorrência. A motocicleta foi removida para o pátio, uma vez que não havia responsável no local, já que o condutor, proprietário do veículo, precisou ser hospitalizado.

Foto: Divulgação/PRF