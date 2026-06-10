Morre em Barra Mansa o comunicador Keké, voz marcante do rádio regional

A comunicação de Barra Mansa está de luto com a morte de Clelson Antônio Alves, conhecido carinhosamente como Keké. Ele faleceu na manhã desta quarta-feira (dia 10), na Santa Casa de Misericórdia, onde estava internado há alguns dias em razão do agravamento de seu estado de saúde.

Há bastante tempo, Keké encontrava-se acamado em sua residência, no bairro Vila Coringa, onde recebia os cuidados dos familiares. Nos últimos dias, porém, o quadro clínico se agravou, tornando necessária a internação hospitalar.

Aposentado da antiga Siderúrgica Barbará, Keké construiu uma trajetória marcada pela atuação na comunicação e pelo envolvimento com o esporte. Durante vários anos, foi uma das principais vozes da extinta Rádio Sul Fluminense AM, de Barra Mansa, onde comandou o tradicional programa sertanejo das madrugadas, conquistando grande audiência e o carinho dos ouvintes de toda a região.

Com um estilo simples, carismático e próximo do público, tornou-se uma figura bastante conhecida no rádio regional, deixando sua marca na história da comunicação do Sul Fluminense. Além da carreira nos microfones, também era reconhecido pela participação e incentivo às atividades esportivas no município, acumulando amizades e admiradores ao longo da vida.

A notícia da morte de Keké provocou manifestações de pesar entre familiares, amigos, ex-colegas de trabalho e ouvintes que acompanharam sua trajetória ao longo de décadas.

Até a publicação desta reportagem, a família ainda não havia divulgado informações sobre o velório e o sepultamento.

Foto: Arquivo pessoal