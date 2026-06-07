Tragédia: Técnico mecânico morre em acidente de trabalho na MRS Logística, em Barra Mansa

Um acidente de trabalho terminou em tragédia na manhã de sábado (dia 6), em Barra Mansa. O técnico mecânico Ricardo Elias Teixeira, de 41 anos, morreu durante uma atividade de manutenção no pátio ferroviário da MRS Logística, no bairro Vista Alegre.

Segundo informações divulgadas pela empresa, Ricardo realizava um serviço de manutenção corretiva no comboio da desguarnecedora, no pátio P2-14, quando foi prensado pela correia de transferência do equipamento MHC10. Equipes de emergência foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento no local, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser socorrido para uma unidade de saúde.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Ricardo trabalhava há 14 anos na MRS Logística e ocupava o cargo de técnico mecânico em equipamentos de via sênior. Ele deixa esposa e uma filha.

Em nota oficial, a MRS lamentou profundamente a morte do funcionário e informou que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. A concessionária destacou ainda que abriu uma apuração rigorosa para esclarecer as circunstâncias do acidente e que está colaborando com as autoridades e órgãos competentes. “Em nome de todo o nosso time, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, declarou a empresa.

As causas do acidente deverão ser investigadas para determinar as circunstâncias que levaram à morte do trabalhador.