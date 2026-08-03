Caminhoneiro procurado por importunação sexual é preso na Dutra, em Piraí

Um caminhoneiro de 48 anos, que era procurado pela Justiça do Rio Grande do Sul pelo crime de importunação sexual, foi preso na noite desse domingo (dia 2) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A abordagem foi realizada por volta das 21h55, no km 233 da rodovia, na Unidade Operacional da PRF de Caiçara. Os policiais fiscalizavam uma carreta com placas de Camaquã (RS) quando, durante consulta aos sistemas de segurança, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o motorista.

De acordo com a PRF, o mandado havia sido expedido em 22 de julho de 2026 pela Vara de Execuções Criminais Regional de Pelotas, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com validade até 9 de fevereiro de 2030, em razão de condenação pelo crime de importunação sexual.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, onde foi registrado o cumprimento do mandado de prisão.

Foto: Divulgação/PRF